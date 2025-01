Jugend-Gang verprügelte Teenie (13) vor Eishalle

Die Gruppe passte den 13-Jährigen vor der Eishalle ab.

Der Besuch der Eishalle in Klagenfurt endete für einen 13-Jährigen im Spital. Eine Gruppe von rund zehn bis 15 unbekannten Jugendlichen versammelte sich am am Samstagabend gegen 20 Uhr nach der Eisdisco vor dem Haupteingang der Eishalle in Klagenfurt.

Dort zerrten sie einen 13-Jährigen, der gerade aus der Eishalle kam, zu einem Zaun zwischen Haupteingang und einem Restaurant. Mindestens acht Jugendliche der Gruppe schlugen mit Fäusten auf das Opfer ein, zudem traten sie es mit Füßen.

Erst als der 15-jährige Bruder und ein 14-jähriger weiterer Freund dem umringten Teenie zu Hilfe eilten, flüchteten die Täter. Von den Angreifern fehlte vorerst jede Spur.

Täter noch auf der Flucht

Das Opfer wurde unbestimmten Grades verletzt und uns musste nach dem Vorfall ins Klinikum Klagenfurt. Weitere Ermittlungen zum Tathergang und zu den Tätern werden durch die Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße geführt.