Taxler schlug Alarm: Fahrgast fuhr mit Messer zur Ex

Der 49-Jährige machte sich am Silvesterabend auf den Weg zu seiner Ex.

Dramatische Szenen in der Silvesternacht: Ein 49-Jähriger aus Villach machte sich gegen 22.25 Uhr mit einem Taxi auf zu seiner Ex, vermutlich um sich zu rächen. Auf der Fahrt nach Klagenfurt zückte der Fahrgast ein Messer und stach in einen Autositz. Dabei erklärte er, dass noch etwas passieren würde.

Der Taxifahrer erstattete daraufhin Anzeige. Die Beamten des SPK Klagegnfurt sowie die SIG fuhren deshalb zur Adresse in Klagenfurt, wo die Ex-Lebensgefährtin des Mannes wohnt. Dort trafen sie tatsächlich den wütenden 49-Jährigen an. Er hatte bereits gewaltsam die Terrassentüre aufgebrochen und war ins Innere der Wohnung gelangt. Dort dürfte er seine Ex und deren neuen Partner bedroht und attackiert haben. Der 45-jährige neue Freund hatte eine Verletzung im Gesicht.

Das Messer konnte im Bereich der Terrasse entdeckt und sichergestellt werden. Der Angreifer wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.