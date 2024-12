Weitere Betrugsopfer gesucht: Wer kennt diesen Italiener?

Mit der Hilfe von Lichtbildern sucht die Polizei nun nach weiteren Opfern.

Die Kärntner Polizei hat Lichtbilder eines 55-jährigen Italieners veröffentlicht, der unter verschiedenen Identitäten betrogen haben soll. Der Mann mit graumelierten Haaren und braunen Augen soll innerhalb nur einer Woche drei Autos in Villach geleast haben, um sie dann in Italien weiterzuverkaufen. Für seine Betrügereien soll er einen geklauten Ausweis verwendet haben. Nun suchen die Behörden mit Hilfe von Fotos nach weiteren Opfern des mutmaßlichen Betrügers.

© LPD Kärnten

Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde herausgefunden, dass der Italiener in Wiener Neustadt unter einem weiteren Aliasnamen wieder einen Pkw geleast hatte und ihn abholen wollte. Ende November konnten Polizisten den 55-Jährigen im Zuge dessen endlich festnehmen.

16 Jahre Haft in Italien

Der Mann gab an, ein „sanfter Betrüger“ zu sein, der 2016 in Italien zu einer Haft von 16 Jahren verurteilt wurde. Er sei von einem Haftausgang 2021 einfach nicht mehr ins Gefängnis zurückgekehrt und dürfte sich bis zu seiner Festnahme mit diversen Betrügereien in Deutschland und Österreich seinen Lebensunterhalt finanziert haben. 200 Delikte werden dem Italiener zur Last gelegt.

Die derzeit in Österreich bekannte Schadenssumme beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Die Summe in Deutschland dürfte ein Vielfaches dessen betragen. Derzeit befindet sich der 55-jährige in Untersuchungshaft.