Kindergarten-Bub bei Ausflug im Wald vergessen

Ganz allein saß ein höchstens 6-Jähriger allen im Maurer Wald - die Kindergartenbetreuer sollen auf ihn vergessen haben. Spaziergänger schlugen Alarm.

Wien. Viral ging das Foto des Buben über eine Liesinger Facebook- und WhatsAPP-Gruppe: Eine (anonyme) Userin postete, dass das Kind, das dort ganz ins Spiel versunken bei der Himmelwiese am Boden im Maurer Wald saß, offenbar von den Pädagogen und Betreuern eines Kindergartens aus welchen Gründen auch immer zurückgelassen.

Die Zeugin, die der restlichen Gruppe begegnet sein will, schildert unkontrollierte Verhältnisse - was von einer zweiten Passantin, deren Wege sich ebenfalls mit dem des KIGAs kreuzten, gegenüber oe24 bestätigt wird. Die Posterin wiederum schreibt, dass sie einige Zeit benötigte, um die richtige Betreuungseinrichtung herauszufinden, dort soll eine Dame am Telefon gesagt haben, dass das im Kindergartengebäude mit einem Kind schon einmal passiert sei, wobei damals alles gut ausgegangen sei...

© zVg

Gut ausgegangen sein soll auch der aktuelle Vorfall rund um eine 20-köpfe Kindergartengruppe. Noch am Vormittag wurde der Bub gefunden, wobei die Betreuerinnen ihn bereits gesucht haben sollen. Polizei auf Anfrage war keine alarmiert oder involviert gewesen.