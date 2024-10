Mann mit Waffe - Großeinsatz bei Schule in Bregenz

Am frühen Nachmittag lief in Bregenz ein Großeinsatz der Polizei. Nach Angaben der Polizei wurde in der Nähe der Handelsakademie eine bewaffnete Person gesehen. Die HAK selbst war nicht davon betroffen sein.

Vbg. Die Polizei hat das Gebiet daraufhin durchsucht, die Fahndung aber mittlerweile wieder abgebrochen. Es bestehe keine Gefahr für Schule und Umgebung. Nach Informationen der Polizei ist war es am Montagnachmittag in Bregenz im Bereich des Bahnhofes Rieden zu dem Großeinsatz gekommen. Jugendliche sollen von einem bewaffneten Mann berichtet haben, den sie in der Nähe der Handelsakademie gesehen haben. Offenbar konnte der Verdächtige unerkannt entkommen oder es war Einbildung oder gar ein schlechter Scherz von Schülern.