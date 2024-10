Massenschlägerei im Deutschkurs: 3 Syrer verletzt

In einem Institut für Sprachkurse in Favoriten kam es zu einer gröberen Auseinandersetzung unter aufgebrachten Syrern - wobei am Ende ein Vater (36) eine Polizistin attackierte.

Wien. Die (Vor-)Geschichte, wie und warum es Donnerstag um 10.40 Uhr in der Erlachgasse zur handgreiflichen Eskalation kam, ist schnell erklärt - wobei die Deutschkenntnisse der Beteiligten noch nicht so weit fortgeschritten waren, dass es ohne Dolmetscher (also eine Lehrkraft im Kursgebäude) aufgeklärt werden konnte.

Kurz gesagt, war es so, dass eine 16-jährige syrische Kursteilnehmerin mehrmals von einem 29-jährigen Landsmann angebaggert worden war, was der Mutter (33) des Mädchens so gar nicht gefiel. Die Frau bat einen ihr bekannten Syrer (23), den 29-Jährigen darauf anzusprechen und ihm das Interesse auszureden. Dafür bekam der Jüngere gleich mal eine auf die Nase, worauf ihm der andere einen derart harten Tritt (vermutlich in die Weichteile) versetzte, dass der Ältere ins Spital gebracht werden musste. Die Mutter kam mit einer geschwollenen Lippe davon.

Vater nach Attacke gegen Beamtin festgenommen

Als sich die Gemüter beruhigt hätten, tauchten plötzlich der syrische Vater der 16-Jährigen und ihr jüngerer Bruder vor Ort auf. Der 15-Jährige soll sich gegenüber den einschreitenden Beamten wiederholt aggressiv gezeigt haben, der 36-Jährige attackierte in weiterer Folge aus bislang unbekannten Gründen eine Polizistin.

Der 15-Jährige wurde verwaltungsrechtlich angezeigt. Sein Vater wurde wegen Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und der versuchten schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen.