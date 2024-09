Alles durchwühlt: Mordalarm um tote Frau in Schrebergartenhaus

Polizisten wurden heute zu einem Einfamilienhaus in einer Kleingartenanlage im Bereich der Arbeiterstrandbadstraße an der Alten Donau gerufen. Dort hatten Angehörige eine 91-Jährige mit Verletzungen, die durch Gewalteinwirkung entstanden sind, aufgefunden.

Wien. Ein Notarzt der Berufsrettung Wien konnte nur noch den Tod der Frau in ihrem Schrebergartenhaus unweit der U6-Station Neue Donau in Floridsdorf feststellen. Angehörige fanden die Tote Mittwochvormittag gegen 10 Uhr. Aufgrund der Auffindungssituation des Opfers ist von Fremdverschulden auszugehen. Erst-Infos gehen in Richtung stumpfer Gewalt, die Frau wurde wohl von einem Eindringling im Zug eines Raubs erschlagen.

Bei den Ermittlungen und der Tatortarbeit wurden mehrere Einbruchsspuren an den Fenstern festgestellt. Schon die erste Streife, die eingetroffen war, hatte gemeldet, dass das ganze Haus durchwühlt und von einem oder mehreren Täter(n) auf den Kopf gestellt worden war. Hat die Seniorin den oder die Einbrecher überrascht und musste deshalb sterben?

Ein Gerichtsmediziner wurde angefordert. Das Landeskriminalamt Wien hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird in alle Richtungen gegen unbekannte Täterschaft ermittelt. Die gerichtsmedizinische Obduktion des Opfers zur Feststellung der genauen Todesursache wird noch heute erfolgen.