Murenabgang nach Gewitter in Tirol

Die betreffende Straße am Wattenberg ist gesperrt, zudem gab es einen Blitzeinschlag in einen Strommasten in Niederau.

Ein Gewitter hat Sonntagabend zu einem Murenabgang am Wattenberg (Bezirk Schwaz) geführt. Die Wattentalstraße wurde durch Geröll, Schlamm und Bäume verlegt, berichtete die Polizei. Die Straße wurde daher zwischen dem Gasthof Säge und dem Gasthaus Hanneburger vorerst gesperrt. In Niederau (Bezirk Kufstein) schlug indes ein Blitz in einen Strommasten ein. Dies führte zu einem Kabelbrand in einem Lokal, der jedoch rasch gelöscht wurde. Es wurde niemand verletzt. Lesen Sie auch Unwetter: Mehrere Murenabgänge im Tiroler Unterland Unwetter mit Starkregen und Hagel haben Samstagabend die Einsatzkräfte im Tiroler Unterland auf Trab gehalten und lokal einige Murenabgänge zur Folge gehabt. I Laut Medienberichten standen im Bundesland zahlreiche Keller unter Wasser. Im Oberland stürzten bei Zirl einige Äste auf die Fahrbahn der Inntalautobahn (A12). Auch die Hochfügener Straße im Zillertal war von umstürzenden Bäumen betroffen.