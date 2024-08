Nach deutschen Geiselnehmern wird in Österreich gesucht

Sie sind vor wenigen Tagen aus einer Psychiatrie in Bayern (Niederbayern) geflohen. Einige der Flüchtigen werden in Österreich vermutet. Nach Ihnen wird jetzt mit Hochdruck gesucht.

Am Samstag, 17.08.2024, flohen kurz nach 21.00 Uhr 4 Insassen aus der Psychiatrie, nachdem sie einen Klinikmitarbeiter angriffen, bedrohten und festhielten, um die Öffnung der Pforte zu erzwingen.

Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung

Noch in der Nacht haben die deutschen Behörden die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geiselnahme und der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Einer der Flüchtigen konnte bereist in der Steiermark festgenommen. Es handelt sich dabei um einen 28-jährigen Deutschen. Er wurde am 22.08.2024 kurz nach 19.00 Uhr in der Steiermark durch Einsatzkräfte der österreichischen Polizei festgenommen. Der Mann befindet sich zur Zeit in einer österreichischen Justizvollzugsanstalt. Auch ein weiterer Straftäter wird in der Steiermark vermutet, er sollen sich dort verstecken, wie die "Kleine Zeitung" schreibt.

Europäischer Haftbefehle

Nach Flüchtigen wird mit einem Europäischer Haftbefehle international gefahndet. Bayern und Österreich kooperieren bei der Fahndung eng miteinander. Neben einer intensiver Beweissicherung werden unter anderem Vernehmungen durchgeführt, Videomaterial wird ausgewertet und die Recherchen wegen möglicher Kontakt- und Anlaufadressen werden intensiviert.

Nach diesen Männern wird noch gesucht. Einer von Ihnen wird in der Steiermark vermutet:

KÜHLBORN Moritz © PP NB ×

BEQIRI Zeqir © PP NB ×

ELER Denis © PP NB ×

Moritz Kühlborn wird in der Steiermark vermutet, ob sich die anderen beiden Flüchtigen auch in Österreich aufhalten, ist noch unklar.