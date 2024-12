Bombendrohungen gegen Schulen in St. Pölten

Alle Volks- und Mittelschulen sowie zwei Gymnasien bleiben am Dienstag und am Mittwoch geschlossen.

Nachdem letzte Woche 40 Drohungen gegen Schulen an einem einzigen Tag eingingen, geht die unheimliche Serie nun weiter. Wie die Polizei am Dienstagmorgen bestätigte, wurden mehrere Bombendrohungen per Mail an Schulen in St. Pölten geschickt.

Distance Learning

Alle Volksschulen, Mittelschulen, die Sonderschule St. Georgen sowie zwei Gymnasien bleiben deshalb am Dienstag und Mittwoch geschlossen. Distance Learning sei angeordnet worden, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage mit. Der Kriminaldienst St. Pölten, das Landeskriminalamt Niederösterreich sowie das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) haben Ermittlungen aufgenommen.

Die Mails waren laut Schwaigerlehner direkt an die Schulen gegangen. Die Objekte sollten im Laufe des Tages untersucht werden. Für Schülerinnen und Schüler, die keine Möglichkeit zu Hause zu bleiben haben bzw. bereits auf dem Weg zum Unterricht waren, wurde laut dem Behördensprecher "eine gesicherte Betreuung organisiert". Die Entscheidung für Distance Learning war in Absprache von Bildungsdirektion und Polizei getroffen worden.

Die Aufregung erinnert an eine Serie von Bombendrohungen in ganz Österreich in den vergangenen Monaten. Mitte Oktober konnte schließlich ein 20-jähriger Verdächtiger in der Schweiz ausgeforscht werden. Das "Bombenhirn" soll für rund 27 anonyme Schreiben via Mail verantwortlich sein - Bahnhöfe, Schulen, Einkaufszentren mussten geräumt werden.