42 LKW ohne Winterausrüstung auf der A2 gestoppt

Schwerfahrzeuge waren bei Neunkirchen illegal unterwegs.

Im Rahmen von Schwerpunktkontrollen hinsichtlich der Winterreifen- und der Mitführpflicht von Schneeketten bei Schwerfahrzeugen hat die Polizei auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Neunkirchen 42 Übertretungen festgestellt.

Überprüft wurden auf dem Parkplatz Witzelsberg nach Angaben vom Donnerstag in Summe 290 Fahrzeuge. Die Exekutive appellierte in einer Aussendung an die Lenker, sich rechtzeitig auf winterliche Verhältnisse einzustellen und die Vorschriften zu beachten.

Kennzeichen abgenommen

Bei den am Mittwoch erfolgten Kontrollen wurden auch 33 weitere Übertretungen geahndet. In einem Fall wurden wegen Gefahr im Verzug die Kennzeichentafeln abgenommen. 16.000 Euro an Strafen für Lenker ohne Wohnsitz in Österreich hoben Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen direkt ein.