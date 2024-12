5,5 Mio. Euro: Ö3-Weihnachtswunder knackt Spendenrekord

Knapp 5,5 Millionen Euro - und damit ein neues Rekordergebnis - hat heuer das Ö3-Weihnachtswunder gebracht. Zudem fanden sich sensationelle 60.000 Besucher am Hauptplatz in Wiener Neustadt ein.

Das 11. Ö3-Weihnachtswunder in Wiener Neustadt brachte mit 5.486.812 Euro für Familien in Not eine neue Rekordsumme. 120 Stunden lang moderierten Tina Ritschl, Sylvia Graf und Philipp Hansa live aus der gläsernen Wunschhütte am Hauptplatz. Viele musikalische Gäste wie Rainhard Fendrich, Seiler und Speer, Avec, Pizzera & Jaus, Milow, Melissa Naschenweng oder Josh sorgten von 19. Dezember bis 24. Dezember bei den insgesamt rund 60.000 Besucherinnen und Besuchern für unvergessliche Live-Momente.

Austropop-Legende Rainhard Fendrich beim Ö3-Weihnachtswunder. © Ö3/Krachler ×

"Das Ö3 Weihnachtswunder war ein vorweihnachtliches Fest, das nicht nur Wiener Neustadt, sondern auch die gesamte Region und ganz Österreich bewegte. Ich möchte an dieser Stelle meinen Dank aussprechen, an all jene, die zu diesem unfassbaren Ergebnis beigetragen haben und so ein Stück Hoffnung an Familien in Not weitergeben", sagte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP). Für Gänsehaut sorgte beim Stadtchef ein Foto aus der Vogelperspektive, das den bummvollen Hauptplatz zeigt.

Das Moderatorenteam Tina Ritschl, Philipp Hansa und Sylvia Graf mit Bürgermeister Klaus Schneeberger. © Stadt Wiener Neustadt ×

Magistrat sammelte 5.555 Euro

Unter dem Motto "Tu was fürs Ö3-Weihnachtswunder“ hat die Ö3-Gemeinde auch heuer unterstützt und viele Ideen umgesetzt, um Spenden zu sammeln. Zahlreiche Unternehmen und Vereine in Wiener Neustadt und Umgebung sowie natürlich in ganz Österreich machten mit ihren eigenen Aktionen mit. Der Magistrat Wiener Neustadt sammelte mit seinen "Tu was"-Aktionen "Aus Blumen wird Hoffnung", dem Weihnachtsentenrennen im Kanal, Eisbaden im Achtersee, Keksverkauf und einem Flashmob insgesamt 5.555 Euro.