Bei Crash eingeklemmt: 17-Jähriger im Koma

Nach dem Zusammenprall zwischen einem Auto und einem Lieferwagen wurde ein 17-Jährige im Wrack eingeklemmt.

Der heftige Unfall ereignete sich am steirischen Seeberg nahe Mariazell in den frühen Morgenstunden am Montag. Der 17-Jährige aus dem Bezirk Amstetten, der erst kürzlich seinen Führerschein gemacht hatte, geriet mit seinem Kia auf die Gegenfahrbahn.

17-Jähriger in Wrack eingeklemmt

Dort crashte sein Wagen mit einem Lieferwagen zusammen, welcher gerade in die Gegenrichtung unterwegs gewesen war. Von dem Kia blieb nach dem Unfall nur ein Wrack über. Der junge Neulenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden und aufgrund seiner schweren Verletzungen gleich in ein künstliches Koma versetzt werden.

© ROTES KREUZ BRUCK-MÜRZZUSCHLAG ×

Der Nothubschrauber Christophorus 3 flog ihn ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt. Seine Beifahrerin, auch erst 17 Jahre alt, wurde ebenfalls verletzt. Auch der Lieferwagenfahrer (52) aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag und sein 25-jähriger Beifahrer wurden verletzt ins Spital gebracht.