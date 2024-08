Drama in Muckendorf: Tote Mutter in Gemeinde engagiert

Das fürchterliche Drama in der 1200-Einwohner Gemeinde schockt ganz Österreich.

Schreckensszenen am Mittwochnachmittag in der beschaulichen Gemeinde in Muckendorf: Dort entdeckt der Vater selbst seine zwei toten Kinder und deren Mutter. Während Nicole N. Schussverletzungen aufwies, sind an ihren zwei kleinen Töchtern im Alter von 5 und 8 Jahren keine äußeren Verletzungen sichtbar. Ein erweiterter Suizid ist möglich, aber noch nicht offiziell bestätigt. Eine Obduktion der Leichen wurde angeordnet. "Wir müssen das Puzzle zusammensetzen", erklärt Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamtes Niederösterreich.

Der Schock über das Familiendrama in der 1200-Einwohner-Gemeinde ist groß. Fassungslosigkeit herrscht auch bei Bürgermeister Harald Germann. "Ich kannte die Familie gut", sagte er zu oe24. "Schrecklich, was hier passiert ist." Erklären konnte man sich anfänglich auch nicht das Motiv. Gemunkelt wird aber, dass es Probleme mit dem Vater der Kinder gegeben hätte.

Warum und wie es zu der Bluttat kam, ist wie bereits erwähnt, noch unklar. Die 29-jährige Nicole N. war in der Gemeinde äußerst beliebt und gut integriert. Die junge Mutter war sogar aktiv tätig, vor allem lagen ihre Projekt mit Kindern am Herzen. So half sie tatkräftig in einem Kreativ-Verein mit, der unter anderem auch mit den Kindergärten und der Dorfschule zusammenarbeitet. Zudem war sie eine tatkräftige Unterstützerin des örtlichen Kinderflohmarktes.