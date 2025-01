Heftiger Unfall: Zwei Verletzte nach Auto-Überschlag

Das Auto war im Kreisverkehr geradeaus weitergefahren.

Ein Pkw-Überschlag bei Guntersdorf, Bezirk Hollabrunn, hat am Sonntagvormittag zwei Verletzte gefordert. Feuerwehrangaben zufolge war ein Auto im Kreisverkehr am Ende der Weinviertler Schnellstraße (S3) aus vorerst unbekannter Ursache geradeaus weitergefahren, hatte sich überschlagen und war in einem Feld auf dem Dach liegengeblieben.

© FF Wullersdorf

© FF Wullersdorf

Eine eingeklemmte Person musste befreit werden. Beide Kfz-Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Wullersdorf war einer Aussendung zufolge mit 23 Helfern etwas mehr als eine Stunde lang an der Unfallstelle im Einsatz. Die FF Guntersdorf, die Polizei und das Rote Kreuz waren ebenfalls ausgerückt.