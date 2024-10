In diesem Skigebiet könnten die Lifte heuer still stehen

Die Aichelberglifte in Karlstift stehen erneut vor einer ungewissen Zukunft. Da noch kein neuer Betreiber gefunden wurde, könnten die Lifte das zweite Jahr in Folge still stehen.

Nachdem Skigebietbetreiber Wolfgang Landl seine wohlverdiente Pension antrat, standen die Aichelberglifte in Karlstift im vergangen Winter still, weil kurzfristig kein Nachfolger gefunden werden konnte. "Leider muss ich Euch mitteilen, dass es in der Wintersaison 2023/24 keinen Liftbetrieb geben wird, da sich die geplanten Übernahmegespräche schwieriger gestalteten haben als im Vorfeld angenommen - was ich sehr bedauere", teilte Landl auf der Website der Lifte mit. Für die kommende Saison zeigte sich Landl jedoch optimistisch: "In der Wintersaison 2024/25 wird mit neuem Schwung, sowie mit einem jungen und dynamischen Team durchgestartet". Der Weiterbestand der Aichelberglifte sei gesichert. Die Realität dürfte aber anders aussehen, wie die "NÖN" berichtet. Massive Naturschutzauflagen Neueste Gerüchte deuten darauf hin, dass die Lifte auch in der bevorstehenden Saison geschlossen bleiben könnten. "Ich habe vor Kurzem auch davon erfahren, muss mir erst Genaueres überlegen", sagt Martin Kania, der Betreiber der Skischule Kanschi gegenüber der "NÖN". Laut Bürgermeister Manfred Grill versuche man aber alles um das höchstgelegene und größte Skigebiet im Waldviertel erhalten. Die massiven Naturschutzauflagen würden aber potentielle Nachfolger abschrecken. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.