Kurios: Post stellte Besitzerin entlaufene Hündin zu

Eine Postbotin rettet eine entlaufene Hündin auf Bahngleisen und brachte sie der Besitzerin zurück.

Im Bezirk Wiener Neustadt ereignete sich dieser Tage ein ungewöhnlicher Vorfall: Eine Hündin war ausgebüxt und verlorengegangen, als sie die junge Postlerin Denise Pürrer in ihrem Zustellgebiet entdeckte. Die Hündin lag auf Bahngleisen, wo sie sich von Pürrer mit den Worten "da komm her" weglocken ließ, die der ORF bereichtete.

Mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen gelang es der Postlerin, das Vertrauen der Hündin zu gewinnen und diese am Halsband zum Auto der Beamtin zu führen. Am Halsband war der Name der Besitzerin sowie deren Telefonnummer und Adresse hinterlegt, woraufhin Pürrer die Besitzerin anrief. Diese war überrascht, dass ihre Hündin "Sanos" entlaufen war, was sie bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bemerkt hatte.

Sanos genoss daraufhin oberste Priorität und wurde direkt an die Besitzerin geliefert, bevor weitere Zusendungen ausgestellt wurden. So schnell vergessen wird Pürrer den Vorfall nicht, erinnerte sie die Begegnung mit Sanos an ihre verstorbene Hündin: "Diese Hündin hat mich sehr an meine verstorbene Hündin erinnert. Deswegen war das für mich auch sehr schön und wird mir immer im Hinterkopf bleiben", erklärte Pürrer emotional.