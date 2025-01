Neue Bestimmung erleichtert jetzt Bauvorhaben

Eine neue Art der Einreichung von Bauprojekten wird heute in St.Pölten beschlossen.

In der heutigen Sitzung des niederösterreichischen Landtages wird eine neue Bauordnung beschlossen, die Häuselbauern ihre Projekte erleichtern soll. Sie ermöglicht es nämlich künftig, dass alle Bauvorhaben in digitaler Form eingereicht werden können. Damit entfällt die Vorlage der Unterlagen in mehrfacher Form.

Übergangsfrist von zwei Jahren für Behörden

Die Erleichterung gilt dann für alle Verfahren, die von Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden abgewickelt werden. Für Gemeinden, die die technischen Voraussetzungen dafür nicht haben, gilt eine Übergangsfrist bis 1. Jänner 2027. In welcher digitalen Form die Einbringung erfolgt, wird der jeweiligen Behörde überlassen.