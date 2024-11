Rundum-Check der Rax-Seilbahn vor dem Winter

Die Rax-Seilbahn wird derzeit fit für den Winter gemacht. Am 29. November wird der Betrieb wieder aufgenommen.

Die Rax-Seilbahn in den Wiener Alpen in Niederösterreich startet ab heute mit den alljährlichen Revisionsarbeiten. Diese dauern bis zum 28. November an – am Tag darauf setzt sich die erste Personen-Seilschwebebahn Österreichs wieder im Pendeltakt in Bewegung. Auch der Raxalm-Berggasthof sowie das Ottohaus nehmen danach wieder den Betrieb auf.

Seilbahn-Betreiber Bernd Scharfegger. © Arthur Michalek / Scharfegger’s Raxalpen Resort ×

"Seilbahnen werden gesetzlich vorgeschrieben täglich und jährlich sehr umfassend geprüft. Während unserer mehrwöchigen Betriebspause bereiten wir unsere Anlage intensiv für den Wintersaison vor. Neben vielfältigen Veranstaltungen am Berg steht vor allem das familienfreundliche Schneeschuhwandern im Mittelpunkt", betont Bernd Scharfegger, Betreiber der Rax-Seilbahn und Geschäftsführer des Scharfegger’s Raxalpen