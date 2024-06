"Dog Zone" bei der SCS: Abkühlung statt Hundstage

Durch die Initiative "Outdoor statt Auto" von Tierschutz Austria und der Westfield Shopping City Süd (SCS) wird eine Wohlfühl-Oase für Hunde während der heißen Tage geschaffen.

Während Einkaufszentren im Sommer angenehm temperiert sind, verwandeln sich Fahrzeuge bereits ab 20 Grad Außentemperatur in gefährliche Hitzefallen. Daher dürfen Hunde an warmen Tagen nicht im Auto gelassen werden. Um den geliebten Vierbeinern eine sichere und stressfreie Alternative zu bieten, startet Tierschutz Austria in Zusammenarbeit mit der Westfield Shopping City Süd nun schon das sechste Jahr in Folge die Initiative "Dog Zone - Outdoor statt Auto".

Buntes Angebot für die Vierbeiner

Von Juli bis Ende August können Hundebesitzer ihre Weggenossen ins Tierschutzhaus Vösendorf bringen, das nur eine kurze drei-minütige Fahrt von der Westfield Shopping City Süd entfernt liegt. Hier erwartet die Hunde ein speziell gestaltetes Gelände, das während ihres Aufenthalts optimale Betreuung bietet. Die "Dog Zone" bietet zahlreiches Programm, darunter einen eingezäunten, sichtgeschützten und privaten Hundeauslauf mit schattigem Unterstand. Abkühlungsmöglichkeiten wie ein privater Hunde-Pool und eine Sprinkleranlage, Spielzeug zur Beschäftigung und frisches Wasser und Willkommens-Leckerli kommen ebenso noch dazu. Für Hunde-Senioren und besonders hitzeempfindliche Hunde gibt es zudem eine Unterbringung im kühlen Indoor-Hundestall.

© Tierschutzhaus Vösendorf ×

Das Wohl des Tieres steht an erster Stelle

"Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder gemeinsam mit der Westfield Shopping City Süd die Aktion „Outdoor statt Auto“ durchzuführen. So können wir hoffentlich vielen Tieren großes Leid ersparen und gefährliche Situationen verhindern,“ sagt Sophie Reiter, Sprecherin von Tierschutz Austria.

© Tierschutzhaus Vösendorf ×

Die Aktion dient dem guten Zweck

Wie auch in den vergangenen Jahren kommt der Gesamterlös der Initiative den Schützlingen des Tierschutzhauses Vösendorf zugute.Die „Dog Zone“ ist den gesamten Juli und August jeweils Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Preise & Konditionen sind auf www.tierschutz-austria.at zu finden.