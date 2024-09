Speicherkapazität "ausgeschöpft": Stausee Ottenstein wird heute übergehen

Das Unwetter hat Österreich fest im Griff.

Bereits seit Freitag herrscht in weiten Teilen Österreichs - vor allem im Norden und Osten des Landes - Dauerregen. Viele Stauseen und Dämme geraten dabei an ihr Limit. So auch der Stausee Ottenstein im niederösterreichischen Waldviertel.

"In den vergangenen zwölf Stunden fand flächige Überregnung in weiten Teilen des Landesgebietes statt, teilweise bis zu 70 Millimeter. Hydrologen erwarten in den Nachtstunden weiter flächendeckende Niederschläge, im Verlauf des Sonntags mit nachlassender Intensität", so Niederösterreichs LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Am Kamp werde laut Berechnungen am Sonntag "die Speicherkapazität in Ottenstein ausgeschöpft sein". Ein Überlauf des Stausees wurde prognostiziert.

Der X-Account (vormals Twitter) von "oekoreich" postete bereits am späten Samstagabend ein Video, das zeigt, wie der Stausee bereits überläuft.