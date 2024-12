Sternsinger ziehen wieder von Haus zu Haus

Wenn überall im Land glänzende Kronen und bunte Gewänder auftauchen, ist die königliche Zeit des Sternsingens angebrochen.

Vom 27. Dezember bis 6. Jänner sind die "Heiligen Drei Könige" in ganz Niederösterreich unterwegs, um die weihnachtliche Friedensbotschaft und den Segen für das Jahr 2025 zu überbringen. Die Kinder singen und sammeln auch für eine bessere Welt, um Menschen aus Armut und Ausbeutung zu befreien. "Wir sind schon hochmotiviert", erzählen etwa die Sternsinger der Salesianerpfarre Amstetten Herz Jesu. Die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Katholischen Jungschar, unterstützt mit den Spenden rund 500 Hilfsprojekte in Armutsregionen der Welt.

Sternsinger aus der Salesianerpfarre Amstetten Herz Jesu "on tour". © Wolfgang Zarl ×

Bereits 540 Millionen Euro an Spenden gesammelt

Seitdem die Katholische Jungschar 1954 dem Sternsingen neues Leben eingehaucht hat, haben Kinder und Jugendliche unglaubliche 540 Millionen Euro an Spenden gesammelt. Rund 22.000 Kinder und Jugendliche in Niederösterreich setzen sich mit Unterstützung von 30.000 Erwachsenen für ein würdiges Leben im globalen Süden ein – mit Nahrungssicherheit und sauberem Trinkwasser, Schulbildung und Betreuung für Straßenkinder, Schutz der Menschenrechte und der Natur. Inhaltlicher Schwerpunkt von Sternsingen 2025 sind Kinderschutz und Ausbildung für Jugendliche in Nepal.

Es ist einzigartig, dass Kinder und Jugendliche zum einen traditionelles Brauchtum am Leben erhalten und den Segen im Land verbreiten. Und zum anderen mit ihrem Spenden-Marathon konkrete "Hilfe zur Selbsthilfe" ermöglichen. Auch Papst Franziskus würdigt diesen tollen Einsatz: "Die Kinder werden zu Anwälten der Armen und Notleidenden in Afrika, Asien und Lateinamerika und bitten um finanzielle Hilfe, um das Leid dieser Menschen zu lindern."