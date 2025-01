Storch, Schneeflocken und Co. - Semesterferien im Museum Niederösterreich

Semesterferien voll Kreativität - genau das macht das Museum Niederösterreich für alle bis 18 Jahre kostenlos möglich.

Von 1. bis 9. Februar können Familien und Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Das Museum Niederösterreich bietet nämlich von 9:00 bis 17:00 Uhr ein umfangreiches Programm für Jung und Alt.

Täglich um 14:00 Uhr begrüßt das Museum seine Gäste zu einer Familienführung durch das Haus der Geschichte und das Haus der Natur. Für alle Tierliebhaber sind die Semesterferien die letzte Gelegenheit die Sonderausstellung "Tierische mobil! Natur in Bewegung" zu bestaunen. Auch am "Tierischen Dienstag" kommen die Tiere nicht zu kurz, alle Abenteurer können hier Stabschrecken und Co. hautnah erleben.

Kreativität ohne Grenzen

Für alle kreativen Köpfe gibt es täglich wechselnde Kreativstationen, die von 13:00 bis 17:00 Uhr geöffnet sind. Von bunten Schlangen bis hin zu praktischen Kirschkernkissen kann man hier alles machen.

Samstag, 1. Februar: Bunte Schlangen gestalten

Sonntag, 2. Februar: Highlights vergangener Kreativstationen erleben

Montag, 3. Februar: Schneemann-Windlichter basteln

Dienstag, 4. Februar: Kreatives rund um einen hungrigen Frosch

Mittwoch, 5. Februar: Praktisch einsetzbare Kirschkernkissen anfertigen

Donnerstag, 6. Februar: Flauschige Schneeflocken gestalten

Freitag, 7. Februar: Pinguine basteln

Samstag, 8. Februar: Tierische Spardosen herstellen

Sonntag, 9. Februar: Winterliche Fensterbilder kreieren

Museumsakademie für die Jüngsten

Für alle zwischen sieben und zwölf hat die Museumsakademie einige Highlights zu bieten.

Dienstag, 4. Februar

Motto: „Tierisch mobil - Zurück nach Europa“

Thema: Weißstörche

Aktivitäten: Ausstellungsbesuch und Basteln von Weißstörchen

Mittwoch, 5. Februar

Motto: „Tiere und Pflanzen in der kalten Jahreszeit“

Thema: Winterlandschaften

Aktivitäten: Entdeckung von Tieren und Pflanzen, Gestalten des Dioramas „Winterliche Landschaften“

Donnerstag, 6. Februar

Motto: „Wappen, Schildern & Co“

Thema: Heraldik und Symbole

Aktivitäten: Workshop zu Wappen und Schildern

Freitag, 7. Februar



Motto: „Fuchs & Co"

Thema: Säugetiere in Niederösterreich

Aktivitäten: Ausstellungsbesuch und Basteln von Fuchs-Laternen