Vier Otter-Babys in Haringsee

Die kleinen Otter namens Lilly, Milo, Motte und Fibs wurden an verschiedenen Orten gerettet - Sie sollen demnächst gemeinsam in ein großes Gehege mit Teichen kommen.

In der Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee in Niederösterreich werden vier Otterbabys aufgezogen. Lilly, Milo, Motte und Fibs wurden an verschiedenen Orten gerettet, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung von Vier Pfoten. Das Quartett soll demnächst gemeinsam in ein großes Gehege mit Teichen kommen. Ziel ist - sobald die Tiere selbstständig sind - die Auswilderung.

Toben durchs Gehege

Bis dahin sorgen die Otterbabys zumindest teilweise für reichlich Betrieb in Haringsee. "Wie es für kleine Säuger typisch ist, sind alle vier sehr verspielt und toben in ihren Aktivitätsphasen durch ihr Gehege", berichtete EGS-Leiter Hans Frey. Notwendig sind aber auch Ruhephasen: "Dazwischen schlafen sie dann wieder stundenlang tief und fest."