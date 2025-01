Wien startet mit Vollgas ins Messejahr 2025

Die Mobilitätsmesse "Vienna Drive" in der Messe Wien verspricht einen heißen Start ins Messejahr. Zeitgleich dort auch die Ferien-Messe statt.

Viele Jahre lang mussten die Fans der individuellen Mobilität ohne größere Veranstaltung in Wien leben, nachdem die Vienna Autoshow zuletzt 2020 für Begeisterung sorgte. Das auch zum Leidwesen der Branche, die ihre Neuheiten, Entwicklungen und wichtigen Themen damit nicht mehr in einem größeren Rahmen präsentieren konnten. Heuer wird das nun anders: Von 16. bis 19. Januar verwandelt sich die Messe Wien (Halle B) im Rahmen der "Vienna Drive" auf beeindruckenden 15.000 Quadratmetern in den ultimativen Treffpunkt für Mobilitätsbegeisterte.

Wiener Fahrzeughändler und andere Unternehmen der Mobilitätsbranche werden dabei sich und ihre Modellpalette präsentieren. Im Fokus werden Autos mit allen möglichen Antrieben, Motorräder, Roller, E-Bikes, Fahrräder und vieles mehr stehen. Es wird dabei Möglichkeiten zu Testfahrten und Kauf vor Ort geben.

Urlaubsfeeling in Halle C und D

Zeitgleich findet in den Hallen C und D der Messe Wien die führende Publikumsmesse für Tourismus in Österreich statt. Bei der Ferien-Messe warten rund 450 Aussteller aus mehr als 80 Ländern, die zur richtigen Buchungszeit, beliebte Urlaubsziele, Geheimtipps, maßgeschneiderte Angebote, Trends für die nächsten Ferien, Schnäppchen, Gewinnspiele uvm. präsentieren. Ein abwechslungsreiches Live-Programm auf mehreren Bühnen, unterhaltsame Vorträge und Filmpräsentationen im Silent Cinema und dem Reisekino sowie Highlights für Kinder runden die Ausstellung optimal ab.