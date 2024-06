Oberösterreich: Schwerer Verkehrsunfall mit 9 Verletzten

An dem Unfall am Samstagnachmittag waren drei Autos beteiligt, dabei wurden sechs Menschen schwer und drei leicht verletzt.

OÖ. In Schalchen im Bezirk Braunau in Oberösterreich sind am Samstagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß neun Menschen verletzt worden, sechs von ihnen schwer. Laut Angaben der Landespolizeidirektion Oberösterreich waren an dem Unfall drei Fahrzeuge beteiligt. Unter den Verletzten waren auch mehrere Kinder, darunter ein fünf Monate altes Baby.

Ein 28-jähriger Innviertler geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem anderen Auto zusammen, danach prallte er frontal gegen ein weiteres Fahrzeug. Sechs Personen wurden schwer und drei leicht verletzt. Zwei der Schwerverletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht.