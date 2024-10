Adventzauber in der Donauregion: Kurzurlaub für zwei Personen gewinnen

OÖ. Den Advent inmitten der unberührten Natur, direkt an der Donau verbringen und den Alltagsstress hinter sich lassen: Im Riverresort Donauschlinge**** erwartet Urlauber genau das. Eine stimmungsvolle Auszeit in der festlichen Adventszeit. Das charmante Hotel bietet alles, was man für einen erholsamen Aufenthalt braucht – von gemütlichen Wellnessangeboten bis hin zu kulinarischen Highlights, die alle Sinne verwöhnen.

Schon bei der Ankunft werden Gäste von der malerischen Landschaft der Donauregion empfangen. Mit seiner Saunalandschaft, dem beheizten Indoorpool und den liebevoll gestalteten Ruhezonen bietet das Riverresort den perfekten Rückzugsort. Hier kann man sich bei wohltuenden Massagen, revitalisierenden Anwendungen und verwöhnenden Beauty-Behandlungen rundum entspannen. Besonders romantisch wird es beim Late-Night-Spa, wenn in sanftem Kerzenlicht und bei einem Glas Prosecco bis spät in die Nacht hinein die Wellnesswelt genossen wird.

Aber auch außerhalb des Hotels gibt es viel zu entdecken: Die Schlögener Schlinge, ein beeindruckendes Naturwunder, lädt zu Winterwanderungen ein, bei denen Urlauber die frische Luft der Donauregion tief einatmen und den Zauber der winterlichen Landschaft spüren können. Für weihnachtliche Vorfreude sorgt ein Besuch der Adventmärkte in der Umgebung, die mit ihren Lichtern, Düften und der festlichen Atmosphäre begeistern.

Nach einem Tag voller Erlebnisse freuen sich die Gäste im Hotelrestaurant auf köstliche regionale Spezialitäten . Ob deftige Schmankerl oder hausgemachte Mehlspeisen – hier werden Feinschmeckerherzen höher schlagen. Und das Beste: Dank der Donau.ALLinclusive-Leistungen ist der Genuss von früh bis spät im Zimmerpreis inbegriffen.

Warum also nicht dem Weihnachtsstress entfliehen und sich im Riverresort Donauschlinge eine Auszeit gönnen? Entspannen Sie in der wohltuenden Wellnesswelt, erleben Sie die Natur und lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen. Buchen Sie jetzt Ihren Adventurlaub und genießen Sie eine festliche Auszeit, die Körper und Seele guttut.

