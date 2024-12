Adventzeit: Hochsaison für Feuerwehr

Christbäume und Adventkränze sind leicht entzündlich. Binnen einer Minute kann ein ganzer Raum in Flammen stehen.

Alle Jahre wieder in der Weihnachtszeit wird die Linzer Berufsfeuerwehr zu Einsätzen gerufen, weil ein Weihnachtsbaum oder ein Adventkranz in Flammen steht. Jeder fünfte Zimmerbrand wird durch menschliches Fehlverhalten beziehungsweise durch Kerzen ausgelöst. Zwischen dem ersten Advent und dem Dreikönigstag müssen die Feuerwehrmänner immer wieder zu Wohnungsbränden ausrücken. Diese verursachen erheblichen Sachschaden und können für Bewohner mitunter lebensgefährlich sein. Sehr häufig war in den Räumen, in denen der Brand ausgebrochen ist, nichts mehr zu retten. Die Linzer Berufsfeuerwehr bereitet sich bereits auf diese Einsätze vor.

Nur wenige Sekunden bis zum Vollbrand

„Die Adventszeit sollte die besinnlichste Zeit des Jahres sein und die Weihnachtstage festliche Freude bringen. Für die Einsatzkräfte der Linzer Berufsfeuerwehr ist das leider anders, denn sie werden häufiger zu Bränden gerufen als sonst im Jahr. Was viele nicht wissen, ein Christbaum oder ein Adventkranz braucht nur wenige Sekunden bis zum Vollbrand“, warnt der Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ).

© Berufsfeuerwehr Linz/KK

© Berufsfeuerwehr Linz/KK

Wertvolle Tipps der Feuerwehr

Bei einem Christbaumbrand kann die Feuerwehr nie schnell genug kommen, denn das Feuer breitet sich rapide aus. Deshalb gibt es ein paar einfache und wertvolle Tipps der Berufsfeuerwehr Linz zur Vorsorge, damit die Weihnachtszeit nicht abrupt beendet werden muss

- Feuerlöscher der Brandklasse AB (Schaum) oder gefüllter Wasserkübel neben dem Christbaum oder Adventkranz;

- Adventkranz auf eine unbrennbare Oberfläche stellen wie zum Beispiel ein Metalltablett;

- Rauchmelder in allen Wohnräumen installieren (vor allem in Wohn- & Schlafzimmer);

- Löschdecke griffbereit haben;

- Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen;

- Kerzen nur mit Abstand zu brennbaren Materialien wie Vorhängen entzünden;

- Kein brennbares Material unter die brennenden Kerzen legen;

- Für romantische Hintergrundbeleuchtung LED-Kerzen wählen.