Bergsteiger tödlich verunglückt

36-jähriger Salzburger stürzte bei Überholmanöver rund 200 Meter in die Tiefe.

Ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Salzburg-Land ist bei einer Bergtour am Dienstag tödlich verunglückt.

Auf der Drachenwand

Er wollte in Begleitung einer Bekannten die Drachenwand im oberösterreichischen Mondsee besteigen. Wie die Polizei mitteilte, hängte sich der Mann gegen 11 Uhr aus dem Steig aus, um eine Gruppe an Bergsteigern zu überholen. Während des Überholmanövers dürfte er das Gleichgewicht verloren haben und stürzte etwa 200 Meter in die Tiefe. Er verstarb noch an der Unfallstelle.