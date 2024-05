Binnen 24 Stunden: Zwei Lamborghinis in OÖ zu Schrott gefahren

Binnen 24 Stunden wurden in Oberösterreich gleich zwei Lamborghinis geschrottet. Schwerverletzte gab es zum Glück kein.

Erster Unfallort: Bad Ischl

Bei regennasser Fahrbahn war ein Lamborghini-Fahrer unterwegs in Sulzbach bei Bad Ischl. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Auto von der Fahrbahn ab und bohrte sich in die Leitschiene. Eine teure Ausfahrt, bei der sich der Fahrer zum Glück nur leicht verletzte. Er wurde durch das Rote Kreuz versorgt und in das Krankenhaus Bad Ischl gebracht.

Gecrashter Lamborghini © FF Bad Ischl

Zweiter Unfallort: Schleißheim

Rund eine Autostunde entfernt, in Schleißheim, kam es dann am Nachmittag zu einem weiteren Unfall, wieder war ein Lamborghini daran beteiligt. Ein Fahrer verlor bei der Traunufer-Straße zwischen Schleißheim und Weißkirchen die Kontrolle über seinen italienischen Luxus-Sportwagen. Er kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen Bäume und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Sowohl der Beifahrer als auch der Fahrer konnten sich noch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Die beiden wurden anschließend medizinisch versorgt.