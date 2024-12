Christbäume werden um bis zwei Euro pro Laufmeter teurer

In OÖ werden rund 400.000 heimische Bäume verkauft.

Die Christbäume, die in diesem Jahr in die Wohnzimmer einziehen werden, sind ausgewählt. Rund 140 Mitgliedsbetriebe des Vereins der Oberösterreichischen Christbaumbauern, die insgesamt 550 Hektar Anbaufläche bewirtschaften, öffnen morgen ihre rund 200 Verkaufsstände. Höhere Löhne und Betriebskosten, steigende Logistikkosten lassen die Preise anziehen. „Heuer ist mit einer moderaten Preisanpassung von ein bis zwei Euro pro Laufmeter zu rechnen. Eine Nordmanntanne guter Qualität kostet zwischen 22 und 27 Euro pro Laufmeter. In städtischen Gebieten liegen die Preise erfahrungsgemäß etwas höher“, sagt LK-Vizepräsidentin Rosemarie Ferstl. Tannen können in der Stadt bis zu 35 Euro pro Laufmeter kosten, Fichten beginnen bereits bei zehn Euro.

In Linz öffnen dann sechs Christbaummärkte am 11. Dezember, täglich von 8 bis 18.30 Uhr. Im Volksgarten, am Südbahnhofmarkt, in der Solarcity, am Urfix-Areal sowie in der Glimpfingerstraße und am Heinrich-Kandlweg werden bis zu 30.000 Bäume verkauft.