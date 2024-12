Die „Perle mit Seele“, ein Schmuckstück voller Bedeutung

Kirchham. Gemeinsame Erinnerungen gestalten und schaffen - das hat sich die Firma Mevisto aus Kirchham (Bez. Gmunden) zum Ziel gesetzt: Mit einem DIY-(do it yourself) Prozess kann gemeinsam eine Perle - die Perle mit Seele - zu einem individuellen Andenken gestaltet werden. Ob aus Haarsträhnen oder eine kleine Menge Asche – in ein paar Minuten kann man mit dem Minilabor selber ein Schmuckstück kreieren, das einen hohen emotionalen Wert in sich trägt. Dabei steht nicht nur das Ergebnis im Fokus, sondern auch die wertvolle Zeit, die beim Personalisieren miteinander verbracht wird. Es entsteht ein Moment der Verbundenheit und Wertschätzung.

Immer bei einem, auch in der Distanz. Egal ob es sich um die Liebsten Menschen handelt, oder um das Seelentier. So können Geschichten nicht nur im, sondern auch am Herzen getragen werden.

Die in liebevoller Handarbeit gefertigten Keramikperlen sind in verschiedenen Farben und Fassungen erhältlich. Ein Lederarmband oder ein in hochwertigem Silber gefasster Anhänger wird mithilfe eines Mini-Labors personalisiert. Bis zu fünf Perlen können mit diesem einen Labor individualisiert werden – ideal für Familien oder enge Freundeskreise, die diesen besonderen Moment teilen möchten.

Die Perle mit Seele ist ein Geschenk und ein wertvolles Symbol für Nähe. Sie erinnert daran, dass die wichtigsten Verbindungen in unserem Leben unabhängig von Zeit und Ort bestehen bleiben – eine Botschaft, die uns von Mevisto am Herzen liegt. Die Perle mit Seele eignet sich auch perfekt als persönliches Weihnachtsgeschenk.

OE24 verlost Perlen mit Seele. Einfach das Kontaktformular ausfüllen und sich selbst oder eine(n) Liebsten unterm Christbaum mit einem persönlichen Geschenk überraschen.