Gib dir Berge in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel

OE24 verlost einen unvergesslichen Aufenthalt in der Villa Sonnwend Nationalpark Lodge.

So nah, so gut und so unglaublich abwechslungsreich: Im alpinen Herzen Oberösterreichs gelegen – und dennoch nur 80 km von Linz oder 230 km von Wien entfernt – präsentiert sich die Urlaubsregion Pyhrn-Priel als sommerfrischer Geheimtipp. Ob Aktivurlauber, Naturfreund oder stiller Genießer: Umgeben von mehr als 20 Zweitausendern sowie saftig-grünen Almwiesen und glitzernden Gebirgsseen, kommt einfach jeder auf seine Kosten – und spart dabei auch noch bares Geld! OE24 präsentiert die Highlights der faszinierenden Destination und verlost einen unvergesslichen Aufenthalt in der Villa Sonnwend Nationalpark Lodge.

Hoch hinaus oder lieber vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen? In Pyhrn-Priel haben Wandervögel und Bergfexe die Qual der Wahl – immerhin kann die Urlaubsregion mit einem mehr als 600 km langen und bestens beschilderten Wegenetz in allen Höhenlagen und Schwierigkeitsgraden aufwarten. Unterwegs warten rund 40 bewirtschaftete Almen – und so manch spektakulärer Ausblick auf die Bergriesen der Haller Mauern, das Sengsengebirge oder den alles überragenden Großen Priel im Toten Gebirge, dessen 2.515 m hoher Gipfel sich auch über den längsten Klettersteig Österreichs erreichen lässt. Als familienfreundliche Alternative empfiehlt sich das auf einem Hochplateau gelegene Wanderparadies Wurzeralm. Mit der Standseilbahn bequem erreichbar, bietet das größte Nieder- und Hochmoor im nördlichen Kalkalpengebiet zahlreiche kinderwagentaugliche Rund- und Themenwege mit spannenden Erlebnisstationen, die kleine und große Entdecker gleichermaßen faszinieren. Nicht weniger aufregend ist aber auch eine geführte Rangertour durch den Nationalpark Kalkalpen, in dem sich nicht nur Fuchs und Hase, sondern auch Luchs und Adler gute Nacht sagen. Außerdem kann Österreichs größte zusammenhängende Waldwildnis mit rund 1.500 Schmetterlings- und beinah ebenso vielen verschiedenen Pflanzenarten aufwarten.

Aktivurlaub. Wer lieber auf zwei Rädern, als zwei Beinen unterwegs ist, weiß hingegen das beeindruckende Radwegenetz in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel zu schätzen. Auf rund 1.000 km Länge hält es für Mountainbiker, Rennradler, Downhiller und Genussradfahrer stets die passenden Touren sowie für E-Biker flächendeckende Ladestationen bereit. Dazu kommen Serviceangebote wie regelmäßig verkehrende Bike-Shuttlebusse, professionelle Bike-Guides oder ein eigener Bikepark am Abenteuerberg Wurbauerkogel. Neu und ganz besonders innovativ sind die insgesamt 19 "Bike & Hike"-Strecken, die in Pyhrn-Priel ihre Oberösterreich-Premiere feiern konnten. Was sich dahinter verbirgt? Die einzigartige Kombination aus Wandern & Radfahren, bei der zunächst einmal ordentlich in die Pedale getreten wird, bevor es schließlich per Pedes weitergeht. Das Rad bleibt derweil in einer der sogenannten Wechselstationen, wo es nicht nur sicher abgestellt, sondern auch aufgeladen werden kann.

Ob beim Biken, Hiken oder bei einer der zahlreichenden anderen Aktivitäten: Als ständiger Urlaubsbegleiter fungiert die Pyhrn-Priel AktivCard, die bei rund 180 Mitgliedsbetrieben bereits ab der ersten Nacht kostenlos erhältlich ist. Sie berechtigt während des gesamten Aufenthalts zu unlimitierten Gratisfahrten mit den Bergbahnen sowie zur kostenlosen Nutzung von rund 50 weiteren Urlaubserlebnissen. Rund 30 weitere Leistungen werden darüber hinaus zu reduzierten Preisen angeboten.

Gewinnspiel. Lust auf ein paar sommerfrische Tage in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel? OE24 verlost einen Aufenthalt in der Villa Sonnwend Nationalpark Lodge. Das am Ende einer imposanten Kastanienallee gelegene und von Wäldern und Wiesen umgebene 3*Superior-Jugenstiljuwel ist der ideale Ausgangspunkt für ausgedehnte Touren durch die Region sowie den angrenzenden Nationalpark. Unter dem Motto "Book a Ranger" lassen sich vor Ort auch Gruppen- und individuelle Wanderungen unter fachkundiger Führung in die Waldwildnis des Nationalpark Kalkalpen buchen. Zu den weiteren Annehmlichkeiten des ausgezeichneten "Green Hotels" gehört ein großer Garten mit altem Baumbestand, ein kleiner Wellnessbereich mit Sauna und Infrarot sowie eine gute regionale und saisonale Küche. Der Preis umfasst zwei Übernachtungen inkl. Halbpension in der Villa Sonnwend Nationalpark Lodge sowie die Pyhrn-Priel AktivCard. Zum Gewinnen eine Mail mit dem Betreff "Urlaubsregion Pyhrn-Priel" an gewinnen@oe24.at schicken und schon bald Sommerfrische pur im alpinen Herzen Oberösterreichs erleben.