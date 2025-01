Glöcklerläufe in Salzkammergut erhellen Nacht vor Dreikönigstag

Am Vorabend zu Dreikönig wird im Salzkammergut bei Einbruch der Dunkelheit ein eindrucksvoller Winterbrauch gepflegt.

Es ist die letzte Rauhnacht des Winters, vom 5. auf den 6. Jänner, in der im Salzkammergut die Glöckler unterwegs sind. Die Glöckler sind Frauen und Männer in weißen Gewändern, die auf dem Kopf kunstvolle Lichterkappen tragen. Diese Kappen haben sie in vielen Arbeitsstunden selbst hergestellt, wobei der Fantasie bei den Formen der Glöcklerkappen kaum Grenzen gesetzt sind: Sterne in verschiedenen Variationen sind genauso zu sehen wie Pyramiden und Kometen mit langen Schweifen. Der Ursprung des Brauches liegt in Ebensee am Traunsee. Gepflegt wird er im ganzen Salzkammergut, vom Attersee über den Traunsee und Bad Ischl bis Bad Goisern und Obertraun. Dieser ganz besondere Brauch des Glöcklerlaufens ist auf der Liste des „Immateriellen Kulturerbes“ der UNESCO eingetragen.Sperren. Der Glöcklerlauf in Schörfling am Attersee startet um 16 Uhr am Marktplatz. In Obertraun, Traunkirchen, Unterach am Attersee und in St. Wolfgang wird um 16.30 Uhr gestartet.In Ebensee und Bad Ischl um 18 Uhr, in Bad Goisern um 20 Uhr.