Schock-Fund: Drei Leichen lagen in Haus in Oberösterreich

Es ist ein Horror-Fund.

In Perg in Oberösterreich sind am Freitag drei Leichen gefunden worden. Ein 82-Jähriger, seine 75-jährige Frau und die 57-jährige Tochter der beiden lagen tot in ihrem Haus. Der genaue Hergang ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei geht davon aus, "das keine vierte Person beteiligt war".

Eine Nachbarin hatte sich Sorgen gemacht und Alarm geschlagen. Daraufhin wurden die drei Leichen entdeckt. Spekulationen, wonach der Vater die Mutter und dann sich selbst getötet habe und die Tochter in der Folge tödlich verunglückt sei, kommentierte die Polizei vorerst nicht. In einem Wohnhaus in Oberösterreich wurden drei Leichen gefunden. Bekannte hatten Alarm geschlagen.

Bekannte schlugen Alarm

Gefunden wurden die Leichen in Perg in Oberösterreich. Bekannte hatten die Einsatzkräfte alarmiert, weil die Tür des Wohnhauses nicht geöffnet wurde, als sie vor der Tür standen.

Drei Leichen

Bei den drei Toten handelt es sich um ein Ehepaar und die 57-jährige Tochter. Beim Ehepaar handelt es sich um einen 85-Jährigen, seine 75-jährige Frau und die 57-jährige Tochter. Aufgrund der ersten Ermittlungen geht man davon aus, dass der Mann seine Frau umgebracht hat und sich dann selbst erschoss. Die 57-jährige beeinträchtigte Tochter, die auf Hilfe angewiesen ist, wurde tot im Keller gefunden.

Ermittlungen laufen

Wie lange die Familie tot im Haus gelegen hat, ist bis jetzt noch unklar. Den letzten dokumentierten Kontakt gab es wohl Ende August. Der genaue Hergang ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei geht davon aus, "das keine vierte Person beteiligt war".