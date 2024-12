Immer mehr Tricks mit Seejuwelen

Um das Filetstück am See bebauen zu können, hat man mit einem Trick das Grundverkehrsgesetz umgangen.

Kaum ist ein schöner Fleck im Salzkammergut am Markt, vorzugsweise an einem See, geht ein Vibrieren durch die Branche. „So auch im Fall des Grundstück-Deals am Mondsee. Um das Filetstück am See bebauen zu können, hat man mit einem Trick das Grundverkehrsgesetz umgangen“, sagt der Grüne LAbg. Rudi Hemetsberger.Rauslösung. Eine landwirtschaftliche Liegenschaft am Mondsee wurde durch einen aktiven Landwirt ersteigert. Ein rund 5200 m² großes Seegrundstück aus der Gesamtfläche herausgelöst und um sieben Mio. Euro an ein Immo-Unternehmen verkauft, das eine Luxusimmobilie plant. LR Langer-Weninger (ÖVP) informierte die Grünen, dass man den Verkauf grundverkehrsrechtlich genehmigt habe, denn im Sinne der Flächenwidmung sei dieses Seegrundstück zwar landwirtschaftliche Fläche, weil aber in den 15 Jahren nicht genutzt, sei sie es grundverkehrsrechtlich doch nicht.Traunsee. Im „Am Schauplatz“ vom 5. Dezember zeigt der ORF zwei dubiose Immobiliengeschäfte am Traunsee.