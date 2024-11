Leiche in Feld vergraben: Linzer (44) vor Gericht

Die zweifache Mutter war nach einem Kaffeehaus-Besuch plötzlich verschwunden.

Der Fall rund um die vermisste Christa P. schlug österreichweit hohe Wellen. Die zweifache Mutter war nach einem Café-Besuch im Oktober 2023 plötzlich verschwunden. Ihre beiden bereits erwachsenen Kinder suchten verzweifelt nach der 54-Jährigen, die in der Nacht ihres Verschwindens mit einem Freund (43) unterwegs gewesen war. Dieser leugnete lange, etwas damit zu tun zu haben.

Monatelang fehlte jede Spur von Christa P. Der 43-Jährige gestand erst acht Monate später gegenüber einem Verwandten, dass die 54-Jährige in seiner Wohnung gestorben war und er sie dann aus Panik in einem Feld in der Nähe vergraben hatte. Dort wurde auch schließlich ihre Leiche entdeckt.

Störung der Totenruhe

Heute muss sich der angeklagte Linzer allerdings nicht wegen eines Tötungsdeliktes verantworten, sondern wegen im-Stich-Lassens einer verletzten Person sowie Störung der Totenruhe. Christas Kinder glauben noch immer, dass der Bekannte sie umgebracht hatte.

Ein toxisches Gutachten ergab schließlich, dass Christa P. im Körper eine hohe Dosis an Morphinen gehabt hatte. Diese "war so hoch, dass sie zu einer Atemlähmung führen konnte", bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. Fremdeinwirkung wurde ausgeschlossen.

Es dürfte sich um Substitol, einen Ersatz für Heroin, gehandelt haben. Weil der Linzer an einem Entzugsprogramm teilgenommen hatte, dürfte das Medikament von ihm stammen.