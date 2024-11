Linz-Wahl: Auch Prammer startet in den Wahlkampf

Der Slogan von Dietmar Prammer lautet 58 Tage vor der Wahl: "Der hält. Zu Dir. Und Linz."

Linz. Mit einem Mitgliedervotum von 95,5 Prozent geht der geschäftsführende Vizebürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) in den Wahlkampf zur Linzer Bürgermeisterwahl am 12. Jänner. Freitagnachmittag wurden im Volkshaus Linz-Pichling das Ergebnis der roten Urabstimmung bekannt gegeben und auch gleich Prammers erste Plakate zum Wahlkampf vorgestellt.

Neuer Chef nach Luger-Rücktritt

Spitzenkandidat. Nach dem Rücktritt von Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) infolge der Brucknerhausaffäre war Prammer, bis dahin Planungsstadtrat, Ende August von den Parteigremien der SPÖ-Linz zum neuen Chef und dann zum Bürgermeisterkandidaten gewählt worden. Mitte Oktober startete dann die Mitgliederbefragung. In der außerordentlichen Bezirksparteikonferenz am Freitag wurde das Ergebnis präsentiert. Von den insgesamt 4.919 Mitgliedern nahmen 44,3 Prozent an der Direktwahl teil. 95,5 Prozent von ihnen votierten dann für Prammer.

Slogan. "Der hält. Zu Dir. Und Linz.", lautet der Slogan auf den Plakaten von "Didi Prammer" 58 Tage vor der Wahl. Er wolle die "Erfolgsgeschichte" von Linz mit "der roten Handschrift fortschreiben", dies sei jedoch keine "gmahde Wiesn". Klimawandel, Mobilität und Sicherheit seien Themen, die er lösen wolle.