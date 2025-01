Linz-Wahl: Letzter Wahl-Appell der sieben Kandidaten

Die Bürgermeisterwahl in Linz am Sonntag ist der erste Urnengang nach dem Platzen der Verhandlungen über eine schwarz-rot-pinke Bundesregierung.

„Please, go vote. S‘il te plaît,...“ Lorenz Potocnik von Linz Plus fordert auf Facebook alle EU-Bürger auf, am 12. Jänner zur Bürgermeisterwahl zu gehen. Eva Schobesberger (Grüne) spricht nochmals besonders Frauen an: „Frauenpolitik heißt für mich, dass wir Frauen fördern, um Führungspositionen zu übernehmen, aber noch viel mehr, dass wir uns die Bereiche anschauen, wo Frauen für ihre Arbeit schlecht bezahlt werden.“ Martin Hajart (ÖVP) postet: „Ich weiß, was unsere Stadt braucht. Weniger Partei, mehr Miteinander!“ Dietmar Prammer (SPÖ) lädt ein: „Lasst uns gemeinsam mutige Schritte gehen, um Linz zu einem Ort zu machen, der wirtschaftlich stark, sozial gerecht und klimafit ist!“FPÖ-Vzbg. Michael Ramls Claim ist: „Meine Koalition: Mit den Linzern!“ „Mehr Graz würde Linz guttun“, flüstert Gerlinde Grünn (KPÖ) den Wählern ins Ohr. „Nur noch einmal schlafen und gemeinsam verändern wir Linz!“, so Georg Redlhammer (Neos).Öffnungszeiten. Die Wahllokale haben von 7 bis 16 Uhr geöffnet, nur Seniorenheime schließen früher. Eine Stichwahl (26. Jänner) gilt als wahrscheinlich.