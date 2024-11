Linz-Wahl: Schobesberger mit klassischen Grün-Themen

Bürgermeisterkandidatin setzt sich für Bäume-Programm, Kaltluftschneisen und Öffi-Ausbau ein.

Die Grüne Linzer Bürgermeisterkandidatin Eva Schobesberger setzt in ihrem Wahlkampf auf klassische Grüne Themen wie Umwelt- und Klimaschutz sowie Weltoffenheit. Ob sie Chancen hat, in die Stichwahl zu kommen, lässt sie offen. "Der Rückenwind war schon einmal besser" für die Grünen, sagte sie bei der Präsentation ihrer Wahlplakate am Montag, aber "ich glaube, dass alles möglich ist". Das Wahlkampfbudget bleibe "deutlich unter 100.000 Euro".

Ihre Vision sei "ein Linz, wo auf jedem Dach ein Sonnenkraftwerk steht", wo die Leute gerne nach draußen gehen und die Kinder in den Straßen spielen können. Sie setzt auf ein Bäume-Programm, den Erhalt der Kaltluftschneisen und Tempo beim Öffi-Ausbau. Auch wenn zuletzt die Wahlen im Bund und in der Steiermark gezeigt haben, dass es Themen wie Migration und Teuerung sind, mit denen man derzeit punkten kann: Sie wolle nicht "schmähführ'n", sondern sich auf Themen konzentrieren, die die Stadt auch in ihrem Wirkungsbereich umsetzen könne.