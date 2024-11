Linzer TierTafel funkt jetzt SOS!

Tierfutter wird immer teurer. Die Linzer TierTafel bekommt von der öffentlichen Hand keine Unterstützung. Daher ist man über jeden gespendeten Euro dankbar.

Linz. Seit mehreren Jahren betreibt der Linzer „Tierpapst“ Franz Zeiger die TierTafel. Bedürftigen Tierbesitzern wird dort geholfen, ihre Haustiere mit Futter und Utensilien zu versorgen. Da das Tierfutter aber auch immer teurer wird, funkt Zeiger nun SOS.

Keine Unterstützung von öffentlicher Hand

Ehrenamtlich. Die TierTafel erhält von der öffentlichen Hand keine Unterstützung. Alles funktioniert rein auf Spendenbasis und durch ehrenamtliche Helfer. Aufgrund der Teuerung fallen Spenden aber immer häufiger aus, doch die Bedürftigkeit steigt immer weiter an.

Benötigt wird vor allem Hunde- und Katzenfutter, egal ob Trocken- oder Nassfutter. Beim Eingang zum Pfarrbüro der Pfarre Linz – St. Peter stehen dafür Boxen bereit. Dankbar ist man auch über Gutscheine oder Geldspenden.

Armut spürbar. "Gerade in der Adventzeit ist das besonders spürbar. Es gibt Leute, die sich selbst einschränken und weniger essen, um ihre Tiere zu versorgen. Das fällt uns vor allem bei älteren Menschen auf. Und da setzen wir an. Uns gibt es jetzt schon seit 2010 und wir mussten noch nie jemanden mit leeren Händen nach Hause schicken", sagte Zeiger auf Anfrage von ÖSTERREICH.



Politik. Zeiger richtet auch einen Appell an die Politik. "In wenigen Monaten wird in Linz ja ein neuer Bürgermeister gewählt. Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Kandidaten, der für Tiere oder deren Besitzer etwas über hat und uns helfen möchte. Ich denke, bei diesem Thema darf man nicht wegschauen. Wir würden uns über jede Unterstützung freuen."

Das Spendenkonto

Jeder, der den armen und hungrigen Tieren helfen möchte, kann das nun tun. Spenden gehen direkt an das folgende Konto.

Konto: Pfarre Linz - St. PeterIBAN: AT 06 2032 0010 0045 0609.Verwendungszweck: TierTafel