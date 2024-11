Mehr Licht für Linzer Plätze: Linz rüstet für die Sicherheit auf

Linz macht große Fortschritte in der Modernisierung der öffentlichen Beleuchtung. Mit einem neuen Beleuchtungsprogramm sollen dunkle Plätze und Wege sicherer und angenehmer gestaltet werden. Dank energieeffizienter LED-Technik und intelligenter Steuerung wird dabei auch Energie gespart.

Linz startet ein umfangreiches Beleuchtungsprogramm, um dunkle Plätze und Gehwege sicherer zu machen. Durch den Einsatz moderner LED-Technik soll die Ausleuchtung öffentlicher Bereiche optimiert und der Energieverbrauch reduziert werden. Besonders im Fokus stehen sogenannte „Angsträume“ wie die Kremplstraße und die Hofbauerstiege, die bereits im Sommer auf energiesparende LEDs umgestellt wurden. Dort verbessern speziell platzierte Leuchten die Sichtbarkeit und erhöhen das Sicherheitsgefühl für Anwohner und Passanten. Unterführungen, wie an der Wankmüllerhofstraße oder der Wiener Straße, stehen dabei genauso im Fokus wie der Dammkronenweg - hier wird gerade schon an der Beleuchtung gearbeitet. Mit einem Investitionsvolumen von 2,5 Millionen Euro wurden in diesem Jahr zahlreiche Standorte im Stadtgebiet modernisiert. Neue, sensorgesteuerte Leuchten, die sich bei Bedarf einschalten, sorgen auch für geringere Lichtverschmutzung. Das Projekt soll im Jahr 2025 fortgeführt werden und beinhaltet weitere Maßnahmen an zentralen Orten wie dem Volksgarten und Hauptplatz. Ziel ist es, durch besseres Licht die Aufenthaltsqualität in Linz nachhaltig zu verbessern.