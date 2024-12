Nach Firmenfeier: Bosnier crasht mit 2 Promille in Auto von Chef

Innerhalb von zwei Kilometern baute der 33-Jährige fünf Unfälle.

Mit über 2 Promille zog ein Bosnier am Donnerstagabend im Stadtgebiet von Braunau eine Spur der Verwüstung. Nach Dienstschluss gegen 22 Uhr hatte der 33-Jährige, der in Deutschland wohnt, sich mit Arbeitskollegen ein paar alkoholische Drinks genehmigt. Anschließend setzte er sich trotzdem ans Steuer.

Noch am Firmenparkplatz crashte er in das Auto seines Chefs, fuhr aber weiter. Danach kollidierte er mit vier weiteren Autos, die entlang der Straße abgestellt waren. Auch da lenkte er ohne Anzuhalten weiter. Ein Polizist, der zufällig die Szenen beobachtete, alarmierte seine Kollegen. Diese konnten den völlig betrunkenen Autofahrer schließlich in der Nähe anhalten. Er hatte mehr als 2 Promille intus.

Weitere Geschädigte gesucht

Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge verursachte der 33-Jährige auf knapp zwei Kilometern Fahrstrecke zumindest fünf Unfälle mit Fahrerflucht. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Braunau unter der Telefonnummer 059133 4200 in Verbindung zu setzen. Der Alkolenker wird bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau angezeigt.