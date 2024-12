Neuerlich Giraffennachwuchs im Zoo Schmiding

Der Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels freut sich neuerlich über Giraffennachwuchs.

Nachdem im Sommer bereits Giraffendame Samira einen kleinen Bullen geboren hatte, stellte sich am Sonntag zum zweiten Mal in diesem Jahr Babysegen ein: Mama Sara brachte ein gesundes Kalb zur Welt. Das Kleine wird die kommenden Tage noch mit seiner Mama im warmen Innenstall verbringen. Zoobesucher können es dort bereits sehen, teilte der Zoo am Montag mit.

© APA/ZOO SCHMIDING/PETER STERNS ×

Die Geburt verlief komplikationslos, Mutter und Kind sind wohlauf. Als eine Tierpflegerin in der Früh in den Stall kam, war das Kleine bereits auf der Welt, wenig später stapfte es durchs Stroh und trank Muttermilch. Im Zoo Schmiding ist man besonders stolz auf die erfolgreichen Nachzuchten bei den Rotschildgiraffen, denn diese gehören zu den stark gefährdeten Arten.