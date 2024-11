ORF-Friedenslicht in Christkindl übergeben

Matthias aus Gschwandt ist Friedenslichtkind 2024.

Das ORF-Friedenslicht als Weihnachtsbrauch des ORF Oberösterreich wird auch in diesem Jahr Millionen Menschen in aller Welt erreichen. Aufgrund der Lage im Nahen Osten ist es heuer zu gefährlich es in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem zu holen. Heuer wird stattdessen erstmals das von den Pfadfindern aufbewahrte Licht des Vorjahres verteilt. Das ORF-Friedenslichtkind 2024 kommt aus Gschwandt bei Gmunden und heißt Matthias Secklehner. Der Schüler hat einer verunglückten Wanderin Erste Hilfe geleistet und gilt als sehr hilfsbereit. In der Wallfahrtskirche Christkindl hat der 9-Jährige das Weihnachtssymbol am Dienstag im Rahmen einer Feier übernommen. Am 24. Dezember kann das Licht an besetzten Bahnhöfen und Kirchen geholt werden.