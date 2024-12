Rodelausflug für US-Family endet im Straßengraben

Schon bei der Anfahrt mit dem Mercedes-Bus landeten die Amerikaner im Straßengraben.

Eigentlich als Rodelpartie geplant, endete der Ausflug einer Urlauberfamilie aus Amerika in Bad Goisern mit einem aufwendigen Feuerwehreinsatz: Mit einem Mietauto ohne Schneeketten hatten die Amerikaner mit ihren drei Kindern eine Fahrt zur Trockentannalm geplant. Anders als ortsüblich wollte der Familienvater die dortige Forststraße bis zur Rodelhütte hochfahren – was ihm auf der tiefwinterlich-verschneiten Strecke auch ein ganzes Stück gelang. In einem Steilstück verlor der Kleinbus dann jedoch die Bodenhaftung und rutschte seitlich in einen Graben.Selbst ein herbeigerufener Pannendienst konnte in dieser Lage nicht weiterhelfen, sodass die Feuerwehr Bad Goisern alarmiert werden musste.Nur mit aufgezogenen Schneeketten an den Einsatzfahrzeugen konnten die Feuerwehrkräfte den Einsatzort erreichen. Die Fünf blieben unverletzt und wurden von der Feuerwehr ins Tal begleitet.