Schon vier schwere Gewaltdelikte heuer in Oberösterreich

Bei vier schweren Gewaltdelikten kamen heuer in OÖ bereits drei Menschen ums Leben.

Das heurige Jahr 2025 ist noch jung, doch in OÖ haben sich in den ersten drei Wochen bereits vier schwere Gewalttaten ereignet. Dreimal kamen Schusswaffen zum Einsatz, in einem Fall wurde ein junger Mann mit einem Messer niedergestochen – drei Menschen kamen dabei bereits ums Leben.

Ex-Frau niedergeschossen

Wie berichtet, passierte der jüngste Vorfall mit schwerer Gewalt in Oberkappel (Bez. Rohrbach). Ein Deutscher (44) stand plötzlich vor der Wohnungstür des neuen Freundes der Ex-Frau und soll diesen mit gleich drei Schüssen eiskalt niedergestreckt haben. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter, laut Polizei soll er später Suizid begangen haben. Auch das Opfer erlag seinen Verletzungen.

Eine Woche zuvor, am 11. Jänner, ging es in Ebensee (Bez. Gmunden) ebenfalls um eine schwierige Trennung. Ein 71-Jähriger hatte seine Ex-Frau mit einem Gewehr angeschossen und verletzt. Auch er beging anschließend Suizid.

Zwischen diesen Taten, am 14. Jänner, soll ein Syrer (43) im Stadtteil Neue Heimat auf einen Tschetschenen (38) geschossen haben. Das Opfer überlebte mit Glück.

Mit Messer attackiert

Am 5. Jänner soll ein 22-Jähriger bei einem Streit um eine Frau seinen Kontrahenten (21) in der Linzer City mit einem Messer schwer verletzt haben. Auch der 22-Jährige flüchtete, wurde aber verhaftet.