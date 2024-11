Schweine- statt Verbrecherjagd auf Linzer Stadtgebiet

Das Schwein ist im Bereich der Linzer Stadtgrenze zu Leonding durch die Gegend gelaufen.

Wenn ein Schwein "Schwein hat": Die Flucht von Hängebauchschwein Günther, das zwischen Linz und Leonding herumirrte, hätte auch in der Bratpfanne enden können, zum Glück waren aber die Polizisten Nina und Michael zur Stelle. Die beiden Beamten von der Streife Hauptbahnhof 2 brachten den Ausreißer wohlbehalten zurück in sein Gehege - sie wussten von Streifenfahrten wo Günther seinen Stall hat. Bevor Günther zurück in den Stall musste, stand noch ein Fototermin an: Ein Selfie mit einem Hängebauchschwein ist selbst für die zwei erfahrenen Beamten ein Glücksfall.