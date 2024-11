Tödlicher Tauchunfall: Leiche aus See geborgen

Beim Tauchen nach Golfbällen in einem See in Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) ist am Sonntagnachmittag ein 55-jähriger aus dem Bezirk Perg tödlich verunglückt.

Als der Taucher deutlich über der Zeit unter der Wasseroberfläche blieb, setzte eine 55-Jährige aus Wien einen Notruf ab. Schließlich fanden die Rettungskräfte den Mann regungslos am Seeboden, berichtete die Polizei. Sie konnten ihn nicht wiederbeleben. Am Rettungseinsatz waren mehrere Freiwillige Feuerwehren, die Österreichische Wasserrettung, das Rote Kreuz, ein Notärzteteam und die Polizei beteiligt.