Volksfeststimmung bei Jännerrallye in Freistadt

Mehr als 100.000 Rallyefans pilgern alljährlich zum Jahresbeginn ins Mühlviertel in Oberösterreich.

In Freistadt wartet alles auf den Startschuss zur 38. LKW FRIENDS on the road Jännerrallye am 3. Jänner. Nirgendwo in Österreich ist das Feld der Lokalmatadore so groß wie bei dem Traditions-Event im Mühlviertel. Von den insgesamt 78 Teams, die ihre Nennung für die punkteberechtigte Teilnahme an der Jännerrallye abgegeben haben, sitzen 39 Piloten aus Oberösterreich am Steuer, 33 weitere Wagemutige gehen dem wichtigen Job des Beifahrers nach, und davon wieder sind sieben Frauen.



Mit Kefermarkt ist eine neue Jännerrallye-Gemeinde mit dabei. In St. Oswald gibt es eine komplett andere Streckenführung und die beliebte Unterweißenbach-Prüfung wurde heuer umgedreht und verlängert, sodass sie mit 21,3 km die längste Prüfung der österreichischen Staatmeisterschaft ist. Auch in der bekannten Arena Königswiesen kommt es zu Neuerungen: erstmals geht es in die andere Richtung und erstmals wird dort als Auftakt morgen in die Dunkelheit hineingefahren. Samstagnacht sind bis minus 12 Grad prognostiziert.

Bis 5. Jänner werden 180 Wertungskilometer und 19 Sonderprüfungen absolviert. Entlang der Strecke herrscht selbst bei Schneesturm Volksfeststimmung.